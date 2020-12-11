新盤UPDATES：九龍單幢物業認購反應不俗
2020年12月11日 20:05
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本月新盤市場缺乏大型項目登場，只有個別中小型樓盤籌備開售，其中，九龍區再有單幢物業於本周末啟動首輪揀樓程序，發展商截止認購，錄得不俗收票反應。而其他市區銷售中項目，加推單位亦錄理想承接。
●弦雅累錄約350張入票登記 超購逾5.5倍
年底前個別新盤繼續部署開售，佳兆業集團(01638)旗下長沙灣弦雅，明日(12日)推出53伙進行首輪銷售，發展商已截止接受認購，共錄得約350張入票登記，超額認購逾5.5倍。該盤明日同時亦會推出2伙特色戶於下午4時至6時以招標形式發售。
扣除最高優惠後，是次首批開售單位的折實平均呎價為20,047元，最低入場費由385.13萬元起，整批呎價由17,997至21,748元。而發展商日前加推30伙的價單，折實平均呎價20,398元，折實售價由412.76萬至617.18萬元，呎價介乎19,087至21,748元，因應樓層及景觀因素，已輕微加價約1至2%。
●本木單日再錄7伙獲認購 累沽105伙
市區新盤承接力持續理想。恒基地產(00012)旗下尖沙咀本木，今日(11日)再度發售12伙，截至下午5時，7伙已獲認購，當中包括1伙開放式、3伙一房及3伙兩房戶，其中推出的兩房單位已全數獲認購，預計套現逾7,400萬元。買家以本地客為主，當中包括不少投資客。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，對項目銷情滿意，正考慮周末加推新價單。該盤至今累售105伙，佔可供發售單位91%，套現10.3億元。
同系旺角利奧坊．曦岸委託美聯銷售，可供即時選購單位共62伙，包括24伙開放式、32伙1房單位、及6伙2房單位，實用面積193呎至413方呎，折實售價由逾460.25萬至逾1,084萬元。
●晉海特色戶逾2173萬成交 呎價2.05萬元
現樓新盤特色單位受買家追捧。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下將軍澳晉海，剛售出1A座48樓A室特色單位，實用面積1,060方呎，平台面積164方呎，以2,173.08萬元獲承接，呎價20,500元。
●意堤高層單位逾833萬元售出
香港興業國際(00480)位於愉景灣的意堤，剛售出第5座16樓C單位，實用面積556方呎，售價833.2萬元，呎價14,986元。項目本月至今已售出兩個單位。
●上源低層單位終止買賣
屯門上源錄得交易告吹個案，據一手銷售資訊網資料，該盤第6A座3樓H單位，實用面積558方呎，原本於2019年4月以661.5萬元售出，呎價11,855元，剛已列明為終止買賣合約。
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