新盤UPDATES：九龍單幢物業認購反應不俗

本月新盤市場缺乏大型項目登場，只有個別中小型樓盤籌備開售，其中，九龍區再有單幢物業於本周末啟動首輪揀樓程序，發展商截止認購，錄得不俗收票反應。而其他市區銷售中項目，加推單位亦錄理想承接。

●弦雅累錄約350張入票登記 超購逾5.5倍

扣除最高優惠後，是次首批開售單位的折實平均呎價為20,047元，最低入場費由385.13萬元起，整批呎價由17,997至21,748元。而發展商日前加推30伙的價單，折實平均呎價20,398元，折實售價由412.76萬至617.18萬元，呎價介乎19,087至21,748元，因應樓層及景觀因素，已輕微加價約1至2%。

●本木單日再錄7伙獲認購 累沽105伙

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，對項目銷情滿意，正考慮周末加推新價單。該盤至今累售105伙，佔可供發售單位91%，套現10.3億元。

同系旺角利奧坊．曦岸委託美聯銷售，可供即時選購單位共62伙，包括24伙開放式、32伙1房單位、及6伙2房單位，實用面積193呎至413方呎，折實售價由逾460.25萬至逾1,084萬元。

●晉海特色戶逾2173萬成交 呎價2.05萬元

●意堤高層單位逾833萬元售出

●上源低層單位終止買賣

屯門上源錄得交易告吹個案，據一手銷售資訊網資料，該盤第6A座3樓H單位，實用面積558方呎，原本於2019年4月以661.5萬元售出，呎價11,855元，剛已列明為終止買賣合約。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020