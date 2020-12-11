內地明年將強化反壟斷　防止資本無序擴張

內地媒體報道，中央政府誓言明年將強化反壟斷工作，並防止資本無序擴張，並將在2021年科學精準實施宏觀政策，努力保持經濟運行在合理區間，經濟工作要堅持擴大內需戰略，強化科技戰略支撐。

中央政府內地還將促進房地產市場平穩健康發展，持續改善生態環境質量，以及擴大高水平對外開放。

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