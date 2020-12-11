內地明年將強化反壟斷 防止資本無序擴張
2020年12月11日 20:23
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（中新社圖片）
內地媒體報道，中央政府誓言明年將強化反壟斷工作，並防止資本無序擴張，並將在2021年科學精準實施宏觀政策，努力保持經濟運行在合理區間，經濟工作要堅持擴大內需戰略，強化科技戰略支撐。
上個月中國公布了旨在杜絕互聯網行業壟斷行為的規定草案，尋求遏制阿里巴巴(09988)和騰訊控股(00700)等公司愈來愈大的影響力。新規則建立了一個框架去遏制串通共享敏感的消費者數據、聯盟擠壓較小的競爭對手，以及以低於成本的價格補貼服務，以消滅競爭對手等反競爭行為。
中央政府內地還將促進房地產市場平穩健康發展，持續改善生態環境質量，以及擴大高水平對外開放。
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