中證監：無刻意收緊IPO　退市規則盡快公開諮詢

中國證監會新聞發言人高莉周五(11日)在例行新聞發布會上表示，滬深交易所正在修訂退市的相關規則，將盡快公開徵求意見。針對退市中存在的問題，證監會將完善退市標準和程序、拓寬多元退出渠道、強化交易所實施退市的主體責任、強化退市的監管力度等。

對於有傳媒報道近期科創板、創業板接連出現多家企業被暫緩的情況，高莉表示，IPO是直接融資的入口，中證監高度重視IPO對於提高直接融資比重的重要意義。近期部分企業被暫緩，據中證監了解，是交易所依法依規做出的決定，並不存在刻意收緊IPO的情況。

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