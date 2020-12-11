收緊融資！人行下調跨境融資審慎調節參數　重返疫前

中國人民銀行周五(11日)公布，為進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，引導金融機構市場化調節外匯資產負債結構，決定將金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25下調至1。金融機構應樹立「風險中性」理念，更好地服務經濟社會發展。

早於今年3月，人行曾以進一步擴大利用外資、便利境內機構跨境融資及降低實體經濟融資成本為由，將調節參數由1上調至1.25。今次將參數調回至1，除了減少境內市場主體從境外融資外，亦是將政策重返疫情前水平。

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