全面提速！傳美將動用國防生產法助增產疫苗

外國傳媒報道，藥廠輝瑞(Pfizer)今年7月與美國政府達成協議，將向美國政府提供1億劑潛在疫苗，另提供美國政府可選擇在另外談判的條件下，再購買輝瑞5億劑疫苗，現有消息透露，美國政府在疫苗需求大增後，正計劃按《國防生產法》幫助輝瑞取得更多原材料和設備，以確保能在2021年6月前生產更多劑量的疫苗。

目前美國當局和輝瑞在疫苗生產上的談判仍在進行，另用於分裝疫苗的小瓶也很短缺。

美國總統特朗普在今年3月宣布，其已簽署《國防生產法》對抗疫情，該法案內容包括美國總統可要求企業簽署合約，為國家防衛需要生產，為美國繼1950年韓戰爆發後再度通過該法案。

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