財務匯報局：正完善取底稿程序　望縮短時間

財務匯報局早前已取得首批存放內地的審計工作底稿，該局主席黃天祐表示，所取得的底稿並不涉及「國家機密」，因文件內容涉及「國家機密」便不會流出。另外，正嘗試完善整個程序，有信心下次獲取底稿的時間可以加快。

財匯局去年5月與中國國家財政部監督評價局簽訂備忘錄，該局可提出協助請求，以取得會計師行於內地的審計工作底稿，以進行與審計失當行為的調查。日前已就11個調查個案請求中，獲取7個個案的審計底稿。

黃天祐提到，有關申請於去年尾提出，雖然過程漫長，但形容為「慢工出細貨」，加上年初內地爆發新冠肺炎疫情，疫情亦有影響進度。隨着累積的經驗增加，日後程序或可加快。另對獲得餘下4宗個案的審計底稿有信心，而日前已再向財政部就3宗個案申請，取更多調查個案審計底稿，令累計數目增至14宗，亦研究擴大合作範圍。

他又指，不只中資企業會有審計工作底稿存放在內地，外國企業只要在中國有業務，也會有審計底稿在內地。

該局行政總裁Marek Grabowski指，會盡快完成有關調查個案，確保在港上市公司財務報告的質素。

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