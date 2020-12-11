財匯局：近九成核數師審計項目欠足夠專業懷疑態度

左起：財務匯報局監督、政策和管治部主管王蕙湄；主席黃天祐；行政總裁Marek Grabowski ；查察部主管李斯

財務匯報局發表首批查察報告，發現近九成核數師審計項目缺乏足夠專業懷疑態度。

該局查察部主管李斯建議，會計師事務所需要提倡以優質為本的企業文化，將優質審計工作定為首要任務。此外，各項發現對審計質素的影響不盡相同，並非都與低劣的審計質素直接相關，因而需要在每個審計項目中被整體地考慮。

財匯局行政總裁Marek Grabowski表示，雖然大部分上市實體核數師的審計工作均符合標準，但仍普遍存在一些可以避免的審計缺失，業界應加以改善，以提升市場的整體審計質素。期望所有上市實體核數師能從中學習，並在財匯局展開下一輪查察前，盡早採取相應措施以改善審計表現。

不過，Grabowski強調，審計缺失不一定代表財務報表存在問題，而是指審計質素受到主要審計領域的缺失所引起的影響。

財匯局4月以來，對18個審計項目進行查察，發現近九成項目缺乏足夠專業懷疑態度，包括未能質疑管理層所作出的關鍵假設，及未有對複雜和異常交易的商業理據及相關的舞弊風險作充分考慮。

另外，新冠肺炎疫情為企業前景帶來不確定，公司在包括持續經營和資產減值評估等的應用前瞻性會計判斷的複雜性大幅增加，因此運用專業懷疑態度更為重要。

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