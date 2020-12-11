樓價UPDATES：業主止賺　辣招鬆綁成交湧現

業界普遍預期明年樓價下跌，部分業主趁有利潤止賺沽貨，鑽石山居屋龍蟠苑及粉嶺花都廣場，均錄辣招鬆綁獲利成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌康景花園E座高層1室，實用面積556方呎，三房間隔，以853萬元易手，實用呎價15,342元。

●西半山杏彤苑低層A室，實用面積1,177呎，三房連套房間格，成交月租6.8萬元，實用呎租57.8元。

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九龍區

●鑽石山居屋龍蟠苑C座低層5室，實用面積383方呎，兩房間隔，原開價580萬元，放盤1個月減價29萬元，已補價自由市場成交價551萬元，實用呎價14,386元。原業主2017年以480萬元買入單位，當時已補地價，持貨3年帳面獲利71萬元，升值約15%。

●紅磡海濱南岸6座低層F室，實用面積432方呎，兩房間隔，累減37萬元，以783萬元沽出，實用呎價18,125元。

●將軍澳新寶城2座低層E室，實用面積434方呎，兩房間隔，原以720萬元放售，減價32萬元或約4.4%，以688萬元成交，實用呎價15,853元。

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新界區

●粉嶺花都廣場10座中層D室，實用面積370方呎，兩房間隔，以503萬元沽出，實用呎價13,595元。原業主於2017年4月以約425萬元購入單位，持貨3年多帳面獲利約78萬元。

●沙田帝堡城5座低層C室，實用面積755方呎，三房間隔，以996萬元易手，實用呎價13,192元。原業主2006年以381萬元購入單位，持貨14年帳面獲利約615萬元，升值約1.6倍。

●沙田第一城本月暫錄8宗成交，屋苑47座中層E室，實用面積284方呎，兩房間隔，議價後以518萬元易手，實用呎價18,239元。

●元朗錦綉花園D段第四街雙號屋，實用面積950方呎，三房連套房間隔，放盤約4個月，減價52萬元或約4.1%，以1,228萬元沽出，實用呎價12,926元。

●元朗溱柏2座高層F室，實用面積523方呎，兩房間隔，今年10月開價660萬元放售，減價30萬元或約4.5%，以630萬元沽出，實用呎價12,046元。

●西貢匡湖居第3期湖景閣高層C室，實用面積533方呎，兩房間隔，以795萬元連車位成交，實用面積呎價14,916元。原業主2014年11月以652萬元購入上址，現轉售帳面獲利143萬元，升值約22%。

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