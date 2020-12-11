京東集團拓團購電商平台　涉7億美元

京東集團( 09618 )公布，JD.com於2020年12月11日訂立正式的優先股購買協議。據此，公司將通過子公司向Xingsheng Preference Electronic Business Limited(興盛)投資約7億美元。

興盛是一家為社區家庭提供生鮮食品及生活必需品的領先社區團購電商平台，總部位於湖南長沙，目前業務已遍佈中國14個省份。該戰略投資通過在技術、供應鏈及物流方面的緊密合作，預期公司及興盛在低線市場的業務將形成協同效應。

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