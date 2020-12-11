【悲情樓市】美孚新邨一個月跌價一成　睇樓量逾4個月低

第四波疫情再次痛擊樓市，跌價及蝕讓停不了。荔枝角美孚新邨優質凸海戶，呎價短短一個月勁跌一成。美聯吳志輝表示，美孚新邨1期百老滙街24號中高層B室，實用面積1,389方呎，享維港海景及園景，連車位叫價2,380萬元，終減價110萬元，以2,270萬元易手，呎價16,343元。相比上月同類單位成交呎價17,314元，跌價約5.6%，扣除市值約100萬元的車位，實質跌幅更大。原業主早於1971年以99.5萬元入市，持貨49年大賺21.8倍。

●業界指撤辣可增上車機會

近年入市的業主，現時沽貨不少都要損手離場。晉誠地產胡卓輝表示，NAPA連錄兩宗成交，包括上述6座地下單位，實用面積453方呎，花園約170方呎，去年11月以790萬元放售，最近辣招期屆滿而決心出貨，勁減21.8%至618萬元售出，呎價13,642元。單位2017年11月買入價約693.2萬元，現貶值約10.8%。他認為，住宅市場必須撤辣，建議取消壓力測試，將3年禁售期縮短至兩年，增加用家上車機會，讓更多業主可以出貨套現。

●業主紛減價 灝景灣錄4成交

由於業主願意減價，帶動部分屋苑交投轉旺。中原楊麗珍指出，青衣灝景灣本月錄4宗成交，較上月同期僅一宗多出3倍，其中8座中層D室三房戶，5月以1,450萬元放盤，減至1,272.8萬元成交，呎價16,948元，售價料屬同類型單位近3年新低。

政府收緊禁聚令進一步影響睇樓活動，利嘉閣稱，50個指標屋苑周末兩日預約睇樓跌至1,145組，連挫4周並創17周新低。期內3區預約睇樓全線下挫，以港島區按周挫7%最多，新界及九龍區亦錄6.5%及3.3%跌幅。

●代理料明年中小住宅市表現差

萊坊執行董事林浩文表示，受疫情影響，經濟下滑而失業率攀升，料明年中小型樓價下跌約5%。而近期豪宅做價理想，價格走勢料由持平至最多跌約5%。他又稱，豪宅成交速度較慢，即將截標的山頂文輝道豪宅地，料發展商投地會較審慎，仍有流標風險。至於中環新海濱3號大型商業地，以庫房收益角度看來，目前不是推地好時機，因為財團出價定會保守。

●鄧成波家族傳放售1/4物業組合

新冠肺炎疫情嚴峻，重創本港經濟，部分富豪亦受影響。據外電報道，人稱「舖王」的鄧成波，今年擬計劃出售達四分之一的集團投資物業組合，當中不乏以低市價沽出。

據市場報道，鄧成波家族3年前斥資約93億元投入商用物業，如今其待售物業價值超過200億元。而管理其物業的陞域集團，於早前以3.51億元出售市區一幅住宅地，較物業估值4.5億元為低。同月另賣出一個住宅用地，作價3.47億元，亦比市價低約20%。

業界分析，目前市道景氣差，不少投資者都對地產投資抱觀望態度。今年首三季香港的商業房地產交易共計達約413億元，是數據商Real Capital Analytics自2009年追蹤以來的最低水平。現時市場氣氛冷淡，導致租金暴跌，是售價大跌的原因。

報道引述「舖王」兒子鄧耀昇稱，其家族過去幾年已一直出售非核心資產，而最近出貨原因並不是報道所稱的「流動性緊縮」，且市場指的出售計劃數字亦不對。他強調，相信未來數月集團會有更多交易。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020