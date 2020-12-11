驚冧市？南韓將對「裸沽空」祭出1年以上監禁

外國傳媒報道，為避免淡友趁疫情突襲股市，南韓金融監理機構已祭出「禁沽空令」，現傳要對「裸沽空」投機者祭出刑責，可能處以1年以上的監禁。

所謂「裸沽空」，是指投資者沒有借入股票，卻直接在市場上沽空不存在的股票，等到股價下跌時再買回股票，從而賺取價差。

目前南韓對「裸沽空」投資者處以最高1億韓圜(約71萬港元)罰款，現時研究對「裸沽空」者採取刑事監禁處罰。

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