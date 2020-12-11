夜市UPDATES：不確定性充斥美股向下　港股夜期低水逾百點

疫苗、財政刺激方案等不確定性因素仍然存在，但美股主要股指仍維持在接近歷史最高的水平。道指現報29,953點，跌45點或0.15%；標指報3,655點，跌12點或0.35%；納指報12,354點，跌51點或0.42%。

港股期指夜市目前報26,377點，跌78點，低水129點。

短租住宿平台Airbnb周五上市第2日，股價早段報148.31美元，升2.49%。Airbnb周四股價一度炒上165美元，較招股價65美元高出逾倍，收報144.71美元，漲112.8%，市值達1,007億美元(約7,854億港元)，較3大國際酒店集團──萬豪、希爾頓及凱悅的總和917億美元還要大，亦分別高過網上旅遊公司Booking及Expedia的逾860億及180億美元。

英國無貿易協議脫歐令市場擔憂，英國必須在12月13日(周日)之前與歐盟達成貿易協議，直到明年1月1日英國最終退出剩下的27個成員國的歐盟。

歐股尾市仍下跌，英股報6,561點，跌0.58%；德股報13,134點，跌1.22%；法股報5,518點，跌0.56%。

【22:30】華府刺激經濟方案談判未見突破，加上英國脫歐貿易談判陷於膠着，美股周五(11日)早段受壓，道指挫123點，報29,875點，標指跌17點，至3,650點，以科技股為主的納指跌75點，至12,330點。

美股好友、Canaccord Genuity策略員Tony Dwyer把今年標指成分股平均每股純利預測，由125美元上調至138美元，明年預測亦由165美元調升至176美元，他指出全球同步復甦及市場資金充斥下，相信明年股市前景樂觀。不過，Dwyer同時警告現時市場過分樂觀，短期內可能出現調整，而觸發原因沒有明顯答案。

摩根大通策略員Dubravko Lakos-Bujas指出，隨着市場風險包括環球貿易戰、疫情及美國大選的不確定性減退，估計明年將有最多1萬億美元資金流入股市，形容股市環境是多年來最好，標指明年有機會升25%至4,600點。

個股方面，迪士尼披露旗下視頻串流服務Disney+現時用戶數目達8,680萬，較10月初公布第4財季業績時多逾1,300萬，並預期到2024年進一步增加逾2倍至2.6億，消息刺激股價早段漲7.87%至166.59美元。

多家企業公布上季業績，其中，瑜伽服裝品牌Lululemon截至11月1日止季度純利升12.3%至1.436億美元，收入急升22%至11億美元，當中網購帶動同店銷售跳升19%，反映疫情之下，消費者多購健身服飾。至於倉庫式特賣場Costco截至上月22日止季度純利增加38%至11.7億美元，電商銷售急升86%，帶動整體收入增加16.7%至432億美元。Lululemon早段報360.37美元，跌2.36%，Costco報377.32美元，升1.21%。

至於軟件公司甲骨文上季經調整後每股賺1.06美元，勝預期的1美元，收入增加2%至98億美元，料今季收入增長介乎2至4%。甲骨文股價早段報59.97美元，升0.39%。

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