無煙火的第三次大戰！紐約狀態反映全球經濟正處於戰時狀態

外國傳媒報道，疫情自今年爆發以來，全球已逼近7,000萬人確診、超過150萬人死亡，這場堪比二戰後最嚴重的疫情和驟變，已讓人類社會面臨前所未有的恐慌，看似毫無未來的產業和經濟暗淡，令許多從商人士煩惱。

疫情產生的後遺症令很多人都難以想像：近乎瓦解的生活習慣、職業發展、家庭破裂、生離死別...無不煎熬。外國媒體索性直言：「我們正處於戰時狀態。」

事實上，以美國紐約為例，2019年之前可說是全球最熱門的旅遊地之一，每天有破百萬人到訪，但疫情爆發後，所有熱門景點門可羅雀，恍如隔世。至於紐約市，失業率更達16%，是美國其他地區的兩倍有多，預計今年薪俸稅收入將減少20億美元，加上僅1／3酒店有人入住、曼哈頓房屋閒置率達頂峰，許多人都從未預料過。許多經濟指標已表明，紐約將面臨長期金融危機，為1970年代迄今最嚴重。

這場疫情大流行，迫使紐約人在他們的生活方式和工作方式上做出根本性改變，這一年來，鬧區的酒店業失去了44%工作機會，對稅收產生了災難影響。專家強調，紐約收入三大支柱是銷售、個人收入和財產稅，而銷售是第一個最被牽連的影響，第二季下降了35%、年初至今跌了15%。

更不堪的是，根據目前狀況，打工仔要重新回到辦公室工作的機會似乎仍很遙遠，調查發現，只有1/4僱主期望年底前讓員工回到辦公室上班，但有超過一半的僱主決定明年7月才重新回到辦公室。

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