未來產業！現代汽車買下智能機械人公司

外國傳媒報道，現代汽車集團(Hyundai)將買下日本軟銀集團旗下波士頓動力公司(Boston Dynamics)，助這家南韓車廠進一步朝全面智能移動公司的願景邁進。

現代汽車宣布，將以11億美元取得波士頓動力80%股權。由於軟銀目前持有這家美國知名機械人公司的所有股權，故交易完成後，軟銀仍剩下20%股權。

現代汽車加緊投資機械人與城市空中交通等領域，盼望未來半數收入來自這兩項業務。現代集團會長鄭義宣去年曾詳述邁向一家移動解決方案公司的願景，也就是未來集團收入由汽車貢獻50%、城市空中交通佔30%，機器人佔20%。

波士頓動力於1990年代從麻省理工學院分拆出來，製造出的機械人屢屢引發話題，但近幾年經營權多次易手。

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