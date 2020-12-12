東方日報B2：滙控渣打准恢復派息　恐難返昔日水平

由於派息料手緊，故即使「開綠燈」消息出爐後，兩家英資銀行的股價在星期五開市後升勢僅曇花一現，滙控收市倒跌0.6%，至41.65元；渣打股價升幅則收窄至只有0.2%，收市報49元。滙控美國預託證券(ADR)周五早段報41.14元，較香港收市價低0.51元。

英國審慎監管局(PRA)表示，對當地大型銀行進行兩次壓力測試後發現，在疫情衝擊全球經濟情況下，銀行仍能保持良好的資本狀況，故認為無必要延長早前採取的非常規審慎措施，若銀行管理層認為有必要，可自行考慮作出派息安排。

該局將發布今年分配股息的臨時框架，並要求銀行董事會在進行分配政策時，必須在PRA的臨時框架下運作，同時提醒銀行在分配股息及花紅時須以審慎為原則。根據指引，在扣除期內已派發給股東的股息後，派息金額不能多於銀行今年底風險加權資產0.2%，或佔過去兩年累積盈利的25%。

外媒引述渣打指，該行對英倫銀行的決定表示歡迎，並考慮於明年2月25日公布全年業績時，恢復向股東派發股息。

滙豐銀行發言人重申，如該行於2020年第三季業績中提到，料於2021年2月公布2020年全年業績會時有最終決定。

回看英倫銀行於今年3月底時向銀行施壓，要求7間大型銀行暫停派股息及進行股份回購，當時消息震撼全球，「食息一族」頓失穩定「收入」，翌日滙控股價收挫一成，渣打亦瀉近7.6%。

事實上，國際大行今年流年不利，滙控不但捲入中美政治漩渦慘成磨心，亦屢受醜聞纏身，其股價跌浪不斷，於今年9月曾殘見27.5元，穿了「世紀供股價」；渣打最低亦見33.3元。

滙控及渣打剛經歷「大病」，市場認為「初愈」後要復原仍需漫漫長路。麥格理相信，銀行會以審慎及保守的策略分派股息，預計滙控明年派息率為60%，而渣打則為26%，認為渣打會較受惠於「重新派息」的利好消息，維持其「跑贏大市」評級及目標價55元；滙控則維持「跑輸大市」評級，目標價僅33元。

大華繼顯執行董事梁偉源也直言，滙控股價短期不會因此大升，因銀行派息的前提是要具備充足資本，故即使滙控開始考慮派息，預計明年首季及次季的派息亦未能重返被禁派息前的息率水平，加上滙控股價早前已累升不少，相信已充分反映重新派息因素，短期不會有太大上升空間。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興表示，重新派息無疑對兩間銀行有正面作用，惟銀行的盈利表現及股本回報率等指標需有所改善，才能推動股價繼續上升，預計滙控股價年底前於42至46元波動；渣打股價則最高見55元。

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