歐股收市受壓　巴克萊挫4%

歐洲股市周五(11日)受壓，英國富時100指數收報6,546點，跌53點或0.8%；法國CAC指數收報5,507點，跌42點或0.76%；德國DAX指數收報13,114點，跌181點或1.36%。

疫情打擊全球航空業，德國漢莎航空（Lufthansa）行政總裁Carsten Spohr稱，明年第二季可能要再裁減1,000名飛行員。該公司上周才傳出今年底前將裁員2.9萬人，明年在德國再裁員1萬人。漢莎航空股價周五跌1.42%。

英倫銀行(即英國央行)周四(10日)表示，容許英國的銀行恢復部分派息，認為當地大型銀行有能力抵禦新冠肺炎疫情帶來的損失。這意味到滙豐、巴克萊等大型銀行可以重新考慮恢復派息及回購股份。滙豐倫敦股價收跌0.63%；巴克萊收挫4.02%。

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