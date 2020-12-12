歐央行擬解除銀行派息限制

外媒引述知情人士稱，歐洲監管機構正在評估撤銷對當地銀行派發股息的限制，但僅容許20%左右的派息率上限，以在金融系統上保留資本，該派息率上限較英倫銀行的25%更為保守。

知情人士指，歐洲央行監事會將在下周會議上決定是否以及如何解除銀行向股東進行派發的禁令，目前而言尚未有最終決定。該人士又說，銀行將必須證明即使向股東支付了股息，銀行仍有足夠的資本抵禦虧損並持續貸款業務。

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