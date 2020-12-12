美參議院批准准為期一周的臨時開支法案

外媒報道，美國參議院周五(11日)批准為期一周的臨時開支法案，意味着聯邦政府暫時不會因為融資問題而在周五深夜停擺。

美國國會議員希望臨時支出法案將給他們更多的時間來達成全年的撥款法案以及新冠肺炎疫情救助協議。此前，美國總統特朗普表示，他將在目前資金用盡之前簽署該法案。

不過，雖然兩黨在規模9,080億美元的跨黨派救助方案建議上有討論的空間，但仍因為當中一些項目的分歧而未能達成共識，當中包括企業免責保護、州和地方政府援助問題等。

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