美股收市：道指升47點　Airbnb回落逾3%

投資者觀望美國國會就新一輪紓困方案的談判進展，美股3大指數周五(11日)個別發展。道指先跌後回穩，收報20,046點，升47點或0.16%；標指收報3,663點，跌4點或0.13%，連續3日下跌；納指收報12,377點，跌27點或0.23%。

個股方面，迪士尼披露旗下視頻串流服務Disney+現時用戶數目達8,680萬，較10月初公布第4財季業績時多逾1,300萬，並預期到2024年進一步增加逾2倍至2.6億，消息刺激股價全日升13.59%，收報175.72美元，創收市新高，並且是道指周五表現最好的成分股。

至於軟件公司甲骨文上季經調整後每股賺1.06美元，勝預期的1美元，收入增加2%至98億美元，料今季收入增長介乎2至4%。甲骨文股價收市上漲1.9%。

周內上市的焦點新股首日急升後表現偏軟，國際旅遊住宿平台Airbnb首掛急升逾一倍後回落，周五收跌3.77%，報139.25美元；外賣平台DoorDash亦跌5.91%，收報175美元。

總結全星期，道指、標指、納指分別累跌0.57%、0.96%、0.69%。

美股好友、Canaccord Genuity策略員Tony Dwyer把今年標指成分股平均每股純利預測，由125美元上調至138美元，明年預測亦由165美元調升至176美元，他指出全球同步復甦及市場資金充斥下，相信明年股市前景樂觀。不過，Dwyer同時警告現時市場過分樂觀，短期內可能出現調整，而觸發原因沒有明顯答案。

摩根大通策略員Dubravko Lakos-Bujas指出，隨着市場風險包括環球貿易戰、疫情及美國大選的不確定性減退，估計明年將有最多1萬億美元資金流入股市，形容股市環境是多年來最好，標指明年有機會升25%至4,600點。

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