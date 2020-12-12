【全球攬炒】疫情累美17%餐廳永久結業　餐飲業料損失2400億美元

新冠肺炎疫情持續打擊全球經濟，禁足令下，旅遊及餐飲業首當其衝。外電報道，據美國全美餐飲業協會最新一共向6,000間餐廳經營者進行調查，調查顯示疫情對美國餐飲業的衝擊嚴重，若再無聯邦政府新一輪的經濟救助，全美逾萬間餐館有可能在今後3周內相關關門大吉。

調查顯示，自今年3月以來，美國共有11萬間餐廳被迫關閉，其中約17%餐廳已永久結業。如大型連鎖巨頭麥當勞亦表示，在美國的1.4萬間門市中，有200間將在今年永久關閉。

報告顯示，美國共有超過50萬間餐廳「承受了前所未有的財務惡化」，其中87%受訪者指「營業收入下降36%」；亦有83%預計，隨着疫情繼續蔓延，他們的生意在未來3個月仍會變得更差。該報告預計，今年底，美國整個餐飲行業將總共損失2,400億美元。

業內人士認為，總體來說，餐廳的利潤是6%至7%，而手頭現金只足夠維持大約16日，故餐飲業難以抵擋疫情的原因之一是行業利潤比較薄弱。

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