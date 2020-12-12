【星之谷】英國「零學費」升學揭秘：一層樓直入名校攻略

移民英國大門尚有不足1個月就打開，最新利好消息是約翰遜政府擬容許BNO持有人「太空人」方式移英——即透過「5+1方案」入籍的話，毋須全家一同起行，父母一方可以留港一段時間賺錢，另一方就帶子女到英國讀免費公立學校。

如果方案落實，持有BNO護照的香港人，無論最終移民與否，都必定想帶子女到英國報讀著名公立學校，接受優質教育，學一口流利英語，最重要是費用全免。

2021年中學入學死線已過，小學亦近在眉捷，刻下家長要部署的，是2022年升學計劃。首先當然是做足Research，從英國教育局(Ofsted)查閱學校評級，選擇名校。

【英國學校4級制】

英國公立學校評級分4種——Outstanding(優秀)、Good(良好)、Requires Improvement(須改進)和Inadequate(乏善足陳)。家長理所當然最想選擇Outstanding級別學校，但有甚麼細節需要注意呢？

首先，英國公立學校收生，除非是Grammar School(重點中學)，都不會考慮申請入學者過往成績，主要是視乎居所距離釐定，個別學校也會視乎申請者宗教信仰與學校是否一致、有沒有家人曾就讀或畢業於該校等等。

如果公立學校申請人數超過學位數目(即Oversubscribed，超額申請)，而大部分申請者擁有同一宗教信仰的話，取錄與否主要視乎居所距離，簡而言之，距離越短，取錄機會越大；當距離近至200米時，就算學校接獲大量申請，以過往經驗都應該穩操勝券。

【買樓入學勝租樓】

在英國買樓後並簽署正約(Exchange Contract)，已經可以報讀附近學校，但租樓又是否可行呢？要留意，由於過去多年來，很多英國人都以租樓獲取地址，增加學校取錄勝算，學校審核已經變得相當嚴謹，一旦發現學生地址只是佯裝，租來並非真實居所，就算被取錄，最終都有機會取消學位。因此打算租樓人士，要在申請前便移居到該住所並至少住滿一年，不過這準則較多是針對英國居民。

BNO持有人則有另一套準則。若果打正旗號是外地人，能否有張租約，便當作居所申請報讀學校？不同市政府有不同取態。說到底，英國政府都是想BNO持有人到當地買樓、投資、消費，加速經濟發展，由於租樓較買樓投入低，有些市政府會對「租客」抱懷疑態度，給予較低優先權；同時會考慮租約是否屬短年期、申請者家人之前在哪裏居住、有沒有其他物業等等。

【校網資訊關鍵】

另外，住所地址較遠的話，入讀名校機會是否無望？Catchment(校網)是關鍵，原因是每間學校都有自己的「雷達範圍」，如果在範圍以外，獲取錄機會較低，尤其是已經超額申請的名校。學校網頁或所在地區市政府會提供校網資料，甚至會顯示過往收生紀錄，包括能否覆蓋到住所——這些資料相當重要，子女升讀公立學校前，必須仔細研究。

如果是Grammar School，並非距離夠近便萬事足，還需要通過考試。不過，就算子女成績一等，如住所不屬校網內，也未必能入讀。最理想升學途徑是選一個有多間名校在附近的住所，不論級別是Outstanding、Good，是否Grammar School，再加一間私立學校做後備，漁翁撒網，便萬無一失。

作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣、按揭和移民資訊