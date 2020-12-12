好消息！Disney+明年登陸香港　料2024年全球訂閱戶達2.6億

受新型冠狀病毒疫情衝擊，人們避免感染而減少外出，迪士尼(Disney)旗下串流服務Disney+用戶人數報速，迄今已吸引全球8,680萬訂閱戶，較9月底宣布的7,300萬名用戶有所增長。公司行政總裁Bob Chapek預期，未來訂閱戶將持續成長，到2024年全球訂閱戶可能增加3倍，達2.6億戶。

Disney+於去年11月在歐美先行推出，於今年10月初至12月初已增加1,300萬訂閱戶，用戶人數增長成績理想，業內人士估計，部分原因為受疫情影響，人人宅在家，且將大量受歡迎的IP原創作品如Marvel及Star Wars包括在內。

對於未來發展方面，迪士尼計劃明年3月將Disney+的每月訂閱價格提高1美元，至7.99美元，因大幅增加其在電視節目及電影上的支出，並正式確認將在2021年登陸香港、南韓及東歐等地區，雖暫時未透露具體收費，但相比於主要競爭對手之一的Netflix，目前收費尚算便宜，而據悉，Netflix目前在全球擁有近2億用戶，但發展速度不及Disney+。

迪士尼股價於周五收報175.72美元，升逾13%；Netflix股價微升0.4%至503.22美元。

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