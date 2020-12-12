1周10大驚奇：危機殺到！股市圍繞兩大謊言進行交易？

2020年轉眼間已來到12月中，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅，之後呼籲小心至今，回看異象有得有失！打後會如何呢？繼續作壁上觀吧！

【1、財困危機！82%美國人冇能力支付3900元】

疫情已觸發財困危機！最近由創新諮詢公司Highland進行的調查顯示，高達82%美國受訪者表示，如果不借錢，他們將無法支付500美元(約3,900港元)的緊急開支，料成為美國急需通過紓困案的重要因素。

相比之下，疫情前僅約50%美國人負擔不起500美元的緊急開支。

因此，調查指出，疫情造成美國人個人理財與消費習慣的變化，可能引發長期經濟低迷。由於美國是消費驅動型經濟，但疫情令收入下降，而絕大多數美國人因此減少支出，有些人更是大幅減少。根據調查，自疫情開始以來，有63%人減少了開支。

減少支出的原因包括60%受訪者表示，要更謹慎理財；有49%表示工作收入減少；40%表示經常留在家中。主要削減的支出項目方面，有64%表示，減少了外出用餐或外帶食物的支出；61%降低了音樂會及電影等娛樂消費；55%減少了購買服裝；52%減少了旅行支出。

另外，有21%在疫情後反而增加消費的人中，約一半說他們買入更多的食物及雜貨；一半說他們正購買更多的日用品。

根據受訪者的說法，超過1/4人認為他們目前沒有穩定收入；27%表示承擔了超過1萬美元(約7.8萬港元)的債務。

【2、股災預言家警告：市場圍繞兩大謊言進行交易】

講到疫情，很多人認為疫苗是「萬能」！曾是最準股災預言家、被稱為「列根經濟學之父」的美國前總統列根政府預算總監David Stockman本周表示，當下市場圍繞着兩大謊言進行交易，這是人們所需要警惕。

他指出，投行高盛對股票市場的預測完全是胡說八道。該行早前基於輝瑞對新冠肺炎疫苗的聲明，預測標指到2021年底將飆升至4,300點；標指每股收益達到135.13美元，飆升47%；股票的隱含市盈率將為31.8倍。

他表示，這個推測不符合會計準則，因為變相短短1年內，標指公司非項目收益將飆升50%，投資者願意支付24.5倍的價格投資，在疫情影響下，幾乎是不可能的。

此外，他認為另一個大謊言是關於疫苗的有效性問題，輝瑞公司的新聞發布只不過是一個股票宣傳的幌子。他指出，市場一方面高估了疫苗消息給經濟帶來的反彈；另一方面，市場對聯儲局新一輪放水過度樂觀了，警告當局是不能無限制地將2萬至3萬億美元的財政赤字貨幣化。

【3、「股神指標」爆表 美股恐冧40%】

除了Stockman外，「股神」巴菲特偏好的估值指標顯示，美股估值已遠超基本因素，亦有分析亦指市場有6大隱憂，可能導致大市回調。

「巴菲特指標」是以股市總市值佔國內生產總值(GDP)的比率，來評估股市估值。以代表股市總市值的Wilshire 5000指數上周五報價除以第3季GDP，巴菲特指標已經攀升到182.91%，一些分析顯示，此估值幾乎是歷來高位。

分析員指出，「巴菲特指標」在70到80%間是投資股票的好時機，高於100%便應停止買入或離場。歷史經驗顯示，該指標平均介乎93到114%。換言之，目前美股已遠超合理水平，反映市場過於樂觀，甚至有過度炒作疫苗消息之虞。該指標在2007年次按風暴為107.5%；2000年科網泡沫時期為139.5%。

不僅如此，另一個股市估值指標、由諾貝爾經濟學獎得主席勒開發的經周期調整市盈率(CAPE)也處於高位。該指標目前為33.43倍，遠高於歷史平均值16.76倍及1929年經濟大蕭條前的31倍，僅低於2000年科網泡沫時的44倍。就此，席勒近期曾撰文指，美股能不受估值影響持續上漲，原因之一是低利率可能持續更長時間，令股市相對其他資產仍具有一定的吸引力。

事實上，市場過度樂觀往往撞板，有分析警告目前潛在6大隱憂，分別是病毒突變且更棘手、一種或多種疫苗傳出不利消息、美國感恩節過後的確診宗數急增促使決策者再次宣布封城、市場開始擔心喬治亞州參議院最終選戰或未能出現最有利市場的國會分裂結果、通脹和利率攀升，以及伊朗和以色列交戰。

逆向投資分析員卡普蘭更警告，有迹象顯示美股危險，主要是企業內部人士在11月的拋售量之大為前所未見，反映精明的投資者已預見危機將至，並預期股市可能下瀉30至40%。

【4、全球醞釀貨幣戰 中韓台或成引爆點】

除了美股有危機會為全球帶來股災外，由匯價引發的貨幣戰也惹起廣泛關注！隨着新冠肺炎疫苗開始分發及美國總統大選結果大致底定，近期包括中韓台多個新興市場貨幣勁升，惟在經濟艱難的背景下絕非好消息，因會為復甦帶來壓力，政府應否加大干預力度逐漸成為熱話。然而，若各國爭相貶值貨幣，就很容易爆發一場新的「貨幣戰」，尤其目前各國互信驟失，恐重演1930年代「大蕭條」悲劇。

回看上次全球金融危機始於2008年，及後美國大量「放水」，各國為保經濟，不願本國貨幣太強，致使巴西當時財政部長曼泰加(Guido Mantega)於2010年9月警告，因許多國家都在操縱本幣匯率，一場國際貨幣戰已爆發。可幸的是當時中國並沒有參與其中，全球貨幣戰的憂慮亦因經濟逐步復甦而不了了之。

不過，10年後的今天，當年促使一些國家努力壓低本幣的部分條件似乎又再形成。近期投資者爭相買入風險資產，已帶動新興市場貨幣在11月創下近兩年以來單月最高升幅，從6月以來的升值走勢從無間斷，據統計，巴西、墨西哥、波蘭、俄羅斯、南非、土耳其等國的貨幣升幅都在5至10%之間；台灣、中國內地、南韓的貨幣升幅更由5至12%不等。值得留意的是，以往澳元能每每在美元貶值下揚升，惟今次則因與中國爆發貿易戰，令資金更願前往其他區域，推升了澳元以外的亞太區貨幣。

目前反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數在8個月內下跌11%，即使未至於像2011年6月時一年內下跌17%般嚴重，但目前市場正全力沽空美元，截至12月1日當周，投機者對美元已連續第2周加碼賭跌，為過去4周以來第3次加注，令花旗認為最終跌幅恐達20%，摩根士丹利亞洲前主席羅奇更料狂貶35%。

隨着熱錢流入，新興市場貨幣升勢甚猛，按國際金融協會(IIF)數據，11月投資者向新興市場股市創紀錄投入400億美元，債市也投入370億美元，較7至10月的總和還要多，這也讓台灣、南韓及泰國等政府，基於經濟壓力而開始考慮干預。換言之，「貨幣戰」的說法不脛而走，瑞銀就此表示，雖然貨幣戰的用詞有點誇張，但確實存在一些先兆。全球最大債商太平洋投資管理(PIMCO)更點名，台灣、中國內地及南韓會是爆發貨幣戰的熱點之一，印度則是潛在熱點，因這些地方最多熱錢流入。

事實上，經濟學家普遍憂慮貨幣戰成真，因這是導致1930年代全球「大蕭條」惡化的理由之一，也因為保護主義而拖累全球貿易數十年之久。

【5、全球晶片短缺危機！台廠訂單「爆燈」】

以上所提及的皆是宏觀大事，若微觀一點看，作為「全球消費之首」的汽車業亦有危機，本周就被指晶片短缺，或使明年首季出現明顯的交貨問題。中國內地汽車產業面臨晶片短缺之餘，更市傳印度政府曾親自聯繫台灣的聯發科催促供貨，反映了晶片等電子產品零組件正面臨前所未有的缼貨程度，也成為包含台廠在內，全球科技業「甜蜜煩惱」(happy problem)。

報道引述消息指出，過去這個時候，台灣的聯電晶片業人員通常正忙着為明年訂單而努力拉客，還要面對客戶殺價，惟今年完全相反，來自英特爾(Intel)、聯發科、瑞昱半導體等客戶一窩峰來要求聯電供貨，結果是就算加價，產能也無法滿足。

市傳聯電直到明年第2季之前的產能都已全部被客戶訂走，部分訂單甚至要等到明年底。至於世界上最大的晶圓代工廠，台灣的台積電狀況是明年第3季之前的產能已全被訂走。

英特爾也證實，今年個人電腦(PC)產業出現前所未有的需求，讓英特爾的Wifi產品需求刷新記錄。英特爾的Wifi產品晶片主要由聯電代工。

這也反映市場對電腦、手機到遊戲機、汽車等需求旺盛，導致電子產品零組件出現前所未有的缺貨問題。供貨緊張自然也讓業界財源滾滾，如同「甜蜜的煩惱」。

【6、全球人口危機！日本出動AI配對】

除了汽車業有隱憂外，疫情令發達地區出生率大降更是長遠問題！日本政府為對抗人口危機，預計2021年度花20億日圓(約1.49億港元)資助人工智能(AI)配對系統。AI系統即使找不到合乎年齡與收入等條件的對像，也可運算選出合得來的人，日本政府冀AI促進結婚。

政府表示，目前約有25個縣政府支援民眾的「婚活」(結婚活動的簡稱，指聯誼、相親等，以結婚為目標的各種活動)，為希望結婚的民眾提供「配對服務」。配對服務一般的方式是幫忙介紹符合年齡、學歷、收入等各種條件的對像。

除了一般方式，也有AI配對系統，若沒有找到符合每年收入等客觀條件的對像，AI將基於民眾輸入的興趣、價值觀等內容，及在系統內的搜尋偏好等進行計算，提案出「可能會對自己有好感的的對象」。

報道指出，現在埼玉縣與愛媛縣等10幾個縣已引進這種AI配對系統。埼玉縣2018年度花了約1,500萬日圓(約111萬港元)整備AI配對系統，縣府2019年度促成38對新人結婚，就有過半數的21對是AI提案的新人。

厚生勞動省表示，2000年時約有80萬對新人結婚，2019年卻僅剩60萬對，結婚人數持續下降。由於人口危機的主要原因包括未婚及遲婚，故政府力求增加結婚人數。

【7、全球氣候危機！上月是史上最熱11月】

除了人口危機外，在疫情後，市場憂慮氣候危機將是拖累經濟前景的最大風險。歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」周一(7日)表示，由於歐洲出現歷來秋季最高氣溫，上個月是全球有史以來最熱的11月。

該機構分析了地表和空氣溫度發現，2020年11月的氣溫比1981到2010年30年間的平均氣溫高出攝氏0.8度，也比先前的最高紀錄高出0.1度。歐洲北方秋季(9到11月)氣溫比標準參考期高1.9度，比先前最熱的2006年同期平均氣溫高0.4度。

機構主管Carlo Buontempo表示，這些紀錄與全球氣候長期暖化趨勢一致。所有優先考慮緩和氣候風險的決策者都應將這些紀錄視為警鐘，並比以往更認真考慮如何好好地遵守2015年《巴黎氣候協定》中的國際承諾。」

事實上，聯合國世界氣象組織上周已表示，2020年將是有史以來最熱的3個年份之一。

【8、全球債務危機！狂擲43萬億元救市也徒勞】

論到疫情，其重創了發達國家的經濟，歐洲央行、日本央行、英倫銀行及美國聯儲局今年為了力挽狂瀾，單是量化寬鬆(QE)就投入了5.6萬億美元(約43.68萬億港元)，可是換來的是愈來愈多人質疑QE救市的法力，甚至吹大資產泡沫、拉闊貧富差距。「商品大王」羅傑斯及摩根大通行政總裁戴蒙異口同聲對債市現狀表示憂慮，其中戴蒙毫不諱言「現時美國國債是一筆爛投資」。

歐央行和日央行均因為當地通脹長期乏力而不斷買債，期望透過提高通脹預期驅使民眾消費，為經濟注入活力，因此兩行的資產負債表過去幾年持續穩步擴張，迭創高峰，政府債券孳息率一向以人類史上極低水平馳名。引人憂慮的反而是原本已率先回到加息周期的聯儲局，資產負債表規模今年急劇膨脹至新高的形態，比歐洲和日本更加突兀。

過去多番警告將會見到史上最慘熊市的「商品大王」羅傑斯直言，2021年金融市場上最大的風險，正是美國政府承擔的債務、以及聯儲局前所未見的印鈔數量；現時全世界的債券市場都是泡沫。

至於長年執掌摩通這家以資產計全美最大銀行、對金融動向瞭如指掌的戴蒙，日前被一名高盛分析師問到當下金融市場資產價位是否正常時提到，「以美國國債孳息率跌到這些水平，我不會沾手入貨」。華府融資所發行的債券，違約風險被視為全球債券當中最低，因此成為包括股票在內眾多金融資產定價計量模型的重要參數——「無風險利率」。他警告，要是政府救市時向家庭和企業所派的錢推高了通脹，「現在買的債券就會害你輸錢」。

話雖如此，摩通要持續賺取買賣美債等低息資產的差價，尤其是當前低息環境不利銀行業。他亦預期，摩通本季交易及投行部門收入有望按年增長20%。

聯儲局、歐、英、日央行一貫台詞是「尚未技窮，隨時可以加碼」，又謂QE既穩定市場、促進增長、並加快通貨膨脹。環球股市近期在疫情陰霧下仍屢創新高，QE確能鎮靜市場。羅傑斯亦承認，由於各國央行向市場注入了太多資金，短期內不太可能會出現大規模熊市，就以美國股市而言，泡沫尚未全面，因此近日愈益強勁的這輪反彈浪潮或有望再維持一段時間。戴蒙亦稱，股市只是局部有泡沫。

不過，歐洲央行前首席經濟學家、被指是該行2015年大舉買債計劃「設計師」的Peter Praet說，要是缺乏財政政策之配合，QE無法為經濟增長和通貨膨脹帶來很大幫助。

【9、全球債務危機 中國也響警】

論到債務，國際機構齊響警，受新冠肺炎疫情影響，今年中國家庭、非金融企業及地方政府等債務狂飆，國際金融協會(IIF)最新預測，中國第3季總債務佔國內生產總值(GDP)比率已高達335%，比去年同期急劇上升約35個百分點。

外電引述國際清算銀行最新數據顯示，今年上半年中國家庭累計債務已暴增至約3,796.2億美元，若與緊隨其後、只有968億美元的美國相比，即中國家庭債務規模直逼美國的3倍之多。

事實上，中國人民銀行未有跟隨其他國家央行大舉減息的行動，僅透過下調中國貸款市場報價利率(LPR)、對中小銀行定向降低存款準備金率等貨幣工具操作，可想而知內地整體債務成本的負擔未有全面減輕。數據亦顯示，今年上半年為止，中國家庭債務相對於GDP的比例仍繼續攀升3.9個百分點，至逾59%，並超過大多數國家。

【10、快爆煲？全球負利率債券規模已突破140萬億元】

更重要的是，在全球超低利率環境下，全球負孳息率債券的規模持續膨脹，表明對避險資產的需求與高風險資產的需求同樣強烈。海外金融機構統計的全球負孳息率債券指數周四(10日)升至18.04萬億美元(約140萬億港元)，創下歷史新高，規模相當於全球約27%的投資級債券孳息率都是負數。

所謂「負利率債券」，簡而言之，是投資債券的人是「貼錢」買債，可想而知是極其荒謬。至於為何「負」也買，主要是大戶的操作問題。

事實上，在疫情影響下，各國政府及企業苦苦掙扎，紛紛發行新債，促成2020年全球債券發行量大增。雖然負孳息率債券發行量增加，所佔的比例反較去年的30%峰值略微減少。僅本周，負孳息率債券的規模增加了1萬億美元(約7.8萬億港元)，原因是澳洲與西班牙發行10年期政府債券，孳息率首度跌破零。

債券孳息率下跌，意味債價上升，惟另一方面，基於對明年經濟復甦的樂觀情緒，全球股市也在創高，資金在搶購公司債，故見股、債二市皆旺的場面出現！

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