致富智庫：30歲就做個有錢人？你都得！只要...

20幾歲讀完大學，帶住一身Grant Loan債，就算唔係經常大出血，都總係月月光，甚至入不敷支？點解人哋30幾歲就成為有錢人？秘訣喺邊？跟足以下10個法則，盡早調整心態，30幾歲左右就做個有錢人，絕對唔係奢望。嗱，再講清楚，唔係嫁／娶個有錢人，係「做個有錢人」呀！

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【1、儲錢投資 滾大本金】

能盡快致富，一定唔係單靠打份工，而係盡早投資。儲錢唯一原因係用來投資，而非為儲而儲。緊記將非緊急錢擺喺投資戶口，每年至少檢討該戶口2次。

【2、搵有錢人 做你師傅】

要突破基層眼界局限，就要靠學，搵啲成功有錢人做自己師傅。邊到搵？成個東網《致富智庫》任你睇。

【3、借得其所 加大籌碼】

借錢並非大忌，大忌在於不能錢變錢。若要借錢買車(供樓供車一樣算係借)，架車一定要幫到你搵錢，否則唔好借。有錢人就係懂得利用借貸來玩槓桿，加大賺錢籌碼。窮人係借錢享受，富人係借錢再錢搵錢。

【4、你不理財 財不理你】

要將錢當作係會呷醋嘅男友/女友，你着緊佢，佢先會着緊你；你若對佢冷淡，佢亦唔會對你熱情，甚至飛甩你。記住將佢放在最重要位置，關心佢、呵住佢。

【5、天道酬勤 肯捱肯做】

人人7點收舖，你肯做到11點，肯定多啲生意。聰明與運氣，未必想有就有；但勤力，你實做到兼包有回報，正所謂「天道酬勤」。

【6、「天生窮」唔係藉口】

微軟創辦人蓋茨講過：「如果出身貧苦，唔係你嘅錯；但如果你死於貧窮，咁就一定係你自己嘅錯」。

【7、唔使炫耀 學慳字訣】

成功人士係直至生意或投資帶來多元化收入後，先會「獎勵」自己名錶、名車等等。「慳字訣」係你必須要培養的。

【8、錢做槓桿 錢再搵錢】

做有錢人，要識玩槓桿，即係投資，唔好淨諗住靠份人工，亦唔好齋諗住靠儲。買股票、買樓收租都係投資。啲搵錢嘅粗重嘢，等啲錢去幫你做。

【9、定高目標 走得愈遠】

想得太細會限制你嘅機會與發揮。目標不妨Set高啲，呢個世界多的是錢，缺嘅係敢有大想頭嘅人。

【10、追住啲錢 增加收入】

要追住啲錢，換言之係增加收入。成功人士往往係及早追住啲錢，只要不斷諗住要為財富增值，錢就會引領你。戒咗「金錢萬惡」、「貧亦樂」呢幾句，遠離啲仇富嘅人。

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