新世界荔枝角道商廈開售　首批30伙1小時內售罄

市場消息指，首輪買家中，約80%為用家，不少是醫生或其他專業服務人士，其餘20%為投資者。據悉，有投資者斥資8,520.2萬元大手購入4個單位。首輪售出單位最高呎價為16,420元，為疫情後區內新高。

該公司執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，繼沙田大圍站新盤柏傲莊兩期「疫」市創出售樓佳績後，集團再推售甲級寫字樓項目，同樣錄得理想成績，反映品牌受市場肯定，集團於數年前已進駐長沙灣這新核心商業區的策略具前瞻性，正好切合買家對優質商廈物業的需求。

該集團早於2017年先後在區內投得3幅商業用地，總可建樓面面積約190萬方呎。是次推售的項目將興建為1幢樓高28層的甲級寫字樓，單位建築面積介乎502至2,613方呎，全層建築面積約24,044至24,426方呎，預計2022年4月落成。

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