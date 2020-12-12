鱷王達利奧：世界資金對中國投資不足　疫情帶來3大變局

有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates)創辦人達利奧(Ray Dalio)在「2020三亞·國際財經論壇」上稱，中國資本市場正開放，有很多市場同樣具有吸引力，惟世界對中國的投資相當不足，且過分投資於美國。

他相信，目前正處於一個轉折點，歷史上將記低2020年是一個轉變之年，預料今年中國及美國資本市場的重要性，以及儲備貨幣的地位將在這一年開始被確立。

面對新冠肺炎帶來對全球的挑戰，他認為，疫情是一次壓力測試，必須認識到以下3大變局，且將成為未來變化方向。

1)跟資金和信用有關。所有國家都有自己的貨幣系統、信用系統，而它是一種長期的大周期。現在全球步入零利率時代，很多國家大量舉債，央行就不停去印鈔發行貨幣來舉債，金錢的價值從此改變，乃改變了儲備貨幣的地位；

2)美國財富差距越來越大，它帶來非常大的價值鴻溝，同時，也帶來非常巨大的政治上分歧。特朗普上任後，美國民眾內部存在摩擦，他們希望有更多的政策，希望包括在美中政策上能夠有所作為；

3)中國崛起。

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