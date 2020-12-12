弦雅開售：首批推53伙 代理料傍晚可沽清
2020年12月12日 13:39
東網電視更多新聞短片
長沙灣弦雅發售首輪53伙。
12月首個推出新盤正式開售。佳兆業集團(01638)等合作發展的長沙灣弦雅今(12日)發售首輪53伙，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，買家出席率約70%至80%，九龍區客人佔當中70%，新界及港島區客人各佔20%及10%。
他表示，是次買家以用家主導，全因物業提供小型單位為主，首批折實售價全數低於620萬港元，吸引30歲以下年輕買家，料佔近半數，估計傍晚時分將可沽清首批單位。
陳指出，政府公布購入新冠肺炎疫苗，最快明年1月開始供港人接種，疫情發展有進展，料本月一手成交約1,200至1,300宗，較上月下跌一半，估計全年一手成交約1.4萬宗。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020