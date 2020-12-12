弦雅開售：首批推53伙　代理料傍晚可沽清

他表示，是次買家以用家主導，全因物業提供小型單位為主，首批折實售價全數低於620萬港元，吸引30歲以下年輕買家，料佔近半數，估計傍晚時分將可沽清首批單位。

陳指出，政府公布購入新冠肺炎疫苗，最快明年1月開始供港人接種，疫情發展有進展，料本月一手成交約1,200至1,300宗，較上月下跌一半，估計全年一手成交約1.4萬宗。

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