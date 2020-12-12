傳道富與瑞銀洽合併資產管理部門

外媒報道，美國信託銀行道富(State Street)正與瑞士銀行磋商將資產管理部門合併。

據悉，兩家銀行2020年初曾就有關合併進行討論，到今夏時一度接近達成協議，雖然最終沒有成事，惟兩家銀行依然繼續接觸。

報道指，道富已聘請高盛就其資產管理部門─道富環球(State Street Global)進行檢討，而道富高層認為，該業務必須壯大以維持競爭力。道富環球現時管理逾3萬億美元資產，並是主要交易所買賣基金(ETF)發行商，惟市場競爭激烈，不斷面臨減費壓力。

受消息刺激，道富股價周五(11日)倒升1.5%至72.8美元。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020