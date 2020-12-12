新盤動向：尖沙咀本木加推價單4號 平均呎價27808元
2020年12月12日 16:02
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恒基邀請藝術家為德成街創作逾50米長的壁畫。
九龍新盤具承接力，發展商積極加推單位應市。恒基地產(00012)旗下尖沙咀本木累售106伙，佔可發售單位116伙91%，套現10.4億港元。因應市場需求，剛加推全新價單4號，共涉18伙，全數為標準單位，包括開放式至兩房，折實平均呎價27,808元，折實售價由逾666.86萬至逾1,442.82萬元，呎價25,495至30,800元。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，是次加推有個別單位售價輕微上調1至2%。公司早前邀請藝術家為德成街創作逾50米長的壁畫已進入最後階段，預計聖誕節前完成作品。
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