納斯達克將包括中芯4家中資股剔除出指數

本周較早前，全球指數公司英國富時羅素(FTSE Russell)指，將由產品中刪除8間中國公司股票，且自12月21日生效。

另一指數公司標普道瓊斯亦指，10間公司的證券將被剔出逾50項股票指數，本月21日開市前生效。公司亦會在其固定收益指數中，剔除另外11間中資企業的證券，明年1月1日開市前生效。該公司將繼續留意有關黑名單的任何更新，以及進一步釐清行政命令的範圍會否涉及附屬公司，及其他相關事項。

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