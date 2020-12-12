納斯達克將包括中芯4家中資股剔除出指數
2020年12月12日 17:18
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美國總統特朗普早前簽署行政命令，將多間中資公司，列入與解放軍關連黑名單，禁止美企及個人投資。美國交易所納斯達克周五(11日)宣布，因應華府限制中國企業股票的指令，把4間中國企業從指數成分股組合中剔除，當中包括在港上市的中國最大晶片製造商中芯國際(00981)、中國交通建設(01800)、中國鐵建(01186)和中國中車(01766)，將於本月21日起生效。
本周較早前，全球指數公司英國富時羅素(FTSE Russell)指，將由產品中刪除8間中國公司股票，且自12月21日生效。
另一指數公司標普道瓊斯亦指，10間公司的證券將被剔出逾50項股票指數，本月21日開市前生效。公司亦會在其固定收益指數中，剔除另外11間中資企業的證券，明年1月1日開市前生效。該公司將繼續留意有關黑名單的任何更新，以及進一步釐清行政命令的範圍會否涉及附屬公司，及其他相關事項。
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