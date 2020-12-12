倘脫歐貿易協議落空　大摩警告英國銀行股價或冧20%

市場愈益擔心英國與歐盟無法達成脫歐貿易協議，英鎊周五(11日)曾跌1.2%，其後跌幅收窄至0.4%，報1.3224美元，全周挫1.5%，9月以來最傷。而英國銀行包括萊斯銀行、NatWest及巴克萊，股價周五均瀉逾3%。

若英國與歐盟在12月31日前未能達成貿易協議，雙方未來會按世界貿易組織(WTO)的條款進行貿易，意味兩地會徵收入口關稅，使營商成本提高。

摩根士丹利報告指出，如果英國在沒有貿易協議下脫離歐盟，英國的銀行股股價將瀉10%至20%，而以中小型股為主的富時250指數或跌6%至10%。

RBC資本市場環球外匯策略主管Elsa Lignos指出，英、歐達成貿易協議的機會率自12月以來已減近半，但英鎊兌一籃子貨幣包括美元及歐元至今僅跌約1%，反映市場可能掉以輕心，原因包括投資者出現「脫歐疲勞」、憧憬「聖誕奇迹」發生，甚至部分認為無協議下脫歐的情況並非太過惡劣。

德國商業銀行外匯分析員Thu Nguyen認為，市場可能觀望到最後一刻，倘雙方最後未能「傾掂數」，才出現劇烈拋售，而瑞銀財富管理投資總監Mark Haefele相信，倘協議落空，英鎊將進一步受壓，惟該行的基本預測是協議會達成。

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