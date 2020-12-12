美國今年承造按揭勢超海嘯前高位　最大功臣係...

美國股市牛氣沖天外，當地樓市亦十分熾熱，帶旺各類按揭活動。據研究機構Inside Mortgage Finance數字顯示，今年首9個月，當地承造按揭金額已達2.8萬億美元(約21.84萬億港元)，若以現時速度增長，相信全年數字將超越2003年金融海嘯前的3.7萬億美元紀錄。

分析認為，新冠肺炎爆發雖然導致以百萬計人失業，令很多潛在房屋買家卻步，但同時聯儲局把利率降至紀錄新低以打救經濟，降低了置業成本，亦有助將房屋轉按的業主，減少供款或延長還款期，激活了整體按揭活動。Inside Mortgage Finance指出，今年首3季，轉按佔整體承造按揭比率達65%，創2012年以來高位。

按揭科技及數據公司Black Knight指出，美國30年定息按揭利率自7月跌穿3厘後，並一直徘徊低位，為900萬位轉按業主節省開支。多家非銀行按揭貸款商亦趁市況暢旺，經已或計劃掛牌上市。

不過，市場預期除非30年定按利率大幅低於2.71厘紀錄低位，否則轉按活動明年將會減弱。

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