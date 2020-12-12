美國新股狂熱　老牌創投基金大豐收

美國新股市場氣氛熾熱，送餐平台DoorDash及短租住宿平台Airbnb本周先後掛牌上市，表現亮麗，首日股價分別較招股價飆升86%及逾112%，加上之前掛牌的軟件公司Snowflake及Unity Software，股價升勢亦十分凌厲，帶挈早年投資這些初創企業的創投基金成為大贏家。

Airbnb掛牌後市值逾千億美元，遠高過今年疫情期間在私人市場的180億美元估值。有48年歷史的老牌創投基金紅杉資本（Sequoia），今次沒有趁Airbnb上市減持股份套現，反而加碼投資，現時持股價值55億美元，成為最大外部投資者，該基金亦持有價值52億美元DoorDash股份。紅杉資本合夥人Alfred Lin並已加入Airbnb及DoorDash的董事局。

佛羅里達大學財務教授Jay Ritter指出，紅杉資本今次的投資回報，可媲美當年另一創投基金Benchmark在召車平台Uber的620倍投資回報。

今輪新股熱潮的大贏家還包括由創業家Peter Thiel成立的Founders Fund，截至周四(10日)為止，持有價值38億美元Airbnb股份，該基金亦有投資9月上市的數據分析公司Palantir及軟件公司Asana。

此外，日本軟銀的科技基金Vision Fund(願景基金)，持有DoorDash約20%股權，以周三(9日)上市首日計，帳面勁賺112億美元。

至於由俄羅斯富豪Yuri Milner創立的DST Global，在Airbnb上市時的持股價值9.62億美元，回報近2,000%，DST Global亦有投資DoorDash。

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