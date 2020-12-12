疫苗難救消費　近40%美國人減購聖誕禮物

雖然新冠肺炎疫苗即將開始接種，但似乎難救美國年底的消費市道！據外媒的調查顯示，近40%受訪美國人稱會較去年減少購買聖誕禮物，比率創2013年以來新高，所有收入階層人士均稱計劃減少消費。

調查亦顯示，只有11%美國人稱今年會多買聖誕禮物，而整體每人平均消費為886美元(約6,910港元)，按年減少10%。有關調查訪問800人，29%稱減少消費主要是薪酬降低，17%歸咎於疫情，另有17%表示由於經濟欠佳。

事實上，最近疫情反彈令美國經濟復甦步伐受阻。據另一調查顯示，受訪經濟學家平均預測明年首季美國經濟只增長1.9%，較上月估計的3.3%放緩。他們亦預測，首季平均每月新增職位只有29.5萬個，少過之前估計的44萬個。

Oxford Economics首席經濟師Gregory Daco指出，隨着衞生狀況轉差、就業及消費轉弱，即時數據顯示美國在踏入新一年，經濟將會放慢。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020