【中澳貿戰】鐵礦石進口沒被華打壓之謎？

澳洲與中國關係今年急轉直下，澳洲的大麥、海產、紅酒、牛肉先後遭中國徵收反傾銷關稅或採取貿易限制措施，市場高度關注澳洲對華最大出口的鐵礦石會否成為下一個打壓目標。

不過，中國當局透過增加基建，以振興疫後的經濟復甦，鋼鐵的主要原料鐵礦石必不可少，而據世界鋼鐵業協會數字顯示，澳洲2019年佔全球海運鐵礦石供應58%，拋離緊隨其後巴西的23%。

高盛澳洲首席經濟師Andrew Boak指出，中國在可見將來仍然要依賴澳洲的鐵礦石，反映全球鐵礦石市場供應欠缺彈性，而中國的每年入口需求，遠遠超出澳洲以外其他國家的供應。該行分析指出，如果中國真的要從澳洲以外的國家採購鐵礦石，最多只能滿足56%需求。

現時受中國當局限制的澳洲出口產品，只佔澳洲國內生產總值(GDP)約0.3%。高盛估計，如果中國啟動「核選項」，禁止澳洲全部鐵礦石進口，澳洲未來12個月GDP將被削去約2個百分點，經常帳收益亦將減少400億澳元或GDP約2%，並導致財政赤字大增120億澳元，相當於GDP約0.6%。

其實，近年為降低對澳洲鐵礦石的依賴程度，中國開始大量輸入巴西的鐵礦石，甚至購買非洲國家畿內亞未開發的鐵礦。不過，巴西最大鐵礦石開採商淡水河谷(Vale)近年屢受礦難困擾，加上疫情的影響，鐵礦石的供應在2022年前難以全面恢復，而畿內亞的鐵礦石多年後才可供應市場，遠水不能救近火。

近日盛產鐵礦石的西澳洲遭風暴吹襲，影響當地輸出，加劇市場的供應憂慮，消息刺激新加坡鐵礦石期貨格價本周突破每噸150美元，而中國大連的鐵礦石期貨價格周五(11日)亦首次升穿每噸1,000元人民幣。

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