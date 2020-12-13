陳鳳珠：料港股繼續炒股不炒市

內地11月居民消費價格指數按年跌0.5%，為11年來首次出現通縮，主要受食品價格下跌所致，按年下降2%，其中豬肉價格按年跌12.5%。至於11月工業品出廠價格指數按年跌幅收窄至1.5%。因生豬供應逐步恢復，故豬價出現回落，但預期農曆新年的食品價格或會回升，因此內地CPI或會回穩，通縮壓力應會紓緩。另外，內地11月外匯儲備錄得31,784億美元，料內地外匯市場穩健，跨境資金亦總體均衡。近期數據顯示內地的經濟回穩，尤其出口及內需均回升，預期內地的經濟情況向好。

今年內地積極推出政策支持汽車市場發展，近期內地汽車市場持續回暖，乘聯會公布11月狹義乘用車零售銷量按年升8%至208.1萬輛，產量按年增11.6%至227.8萬輛，惟首11個月累計乘用車產銷仍按年錄得下跌。11月新能源汽車產量按年升122.6%至17.5萬輛，零售銷量按年升136.5%至16.9萬輛。至於首11個月的新能源汽車累計產量按年增15.3%至93.8萬輛，累計銷量按年升2.7%至90.3萬輛。由此可見，今年新能源汽車市場產銷持續增加，料受惠內地的政策支持以及各車企持續推出新車型，未來新能源汽車的佔比將會提升。

而內地各地城市持續推出樓市調控措施，以打擊投機炒作，近日深圳市的新盤出現搶購潮，政府已多次強調「房住不炒」，並推出多項重磅政策打擊炒樓。陝西西安市亦加強樓市預售資金監管、並調整當地居民家庭購買第2套住房的商業貸款首期比例等。另外，有內房企業調低未來銷售目標以及對投地態度轉趨審慎，由於內地樓市前景仍有隱憂，因此即使房企的銷情理想，亦難以吸引資金追捧。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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