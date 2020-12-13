曜熊理財：明年投資求穩為主　邊類基金最可取？

2020年即將完結，今年投資市場大起大落，部分投資者獲得理想的成果，部分可能失望，但無論結果如何，也要為2021年做好資產配置，取得理想果實更為重要，明年基金回報以穩健增值為目標。

當前美國基本上已處於領導力真空狀態，再加上聖誕假期公眾想要出行和聚會的情況，在拜登上任前，美國疫情很難出現明顯向好態勢。美國國會正準備推出財政刺激措施，以避免經濟因為不斷加劇的新冠肺炎疫情而進一步下滑。

展望明年，隨着各國政府推出新措施，加上美國新總統上台，經濟修復將逐漸展開，市場利率逐步回復至政策的正常水準，多元化資產配置有利降低組合波動，實現組合長期穩健增值。

債股混合型基金兼顧權益、固定收益投資，可攻可守，可幫助投資者實現資產升值。從目前的收益率水準來看，配置中短期、中高等級的信用債，已能獲得較為不錯的基本收益。

受新藥推出影響，美股上漲，英國開始使用輝瑞公司和德國研發的新冠疫苗，醫療健康類股上漲，創今年新高，這個消息明年將不斷推動市場上漲，混合基金將受惠。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉

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