陳樂怡：金價中線向好　投資者宜候調整收集黃金資產

港股走勢依舊欠缺方向，主要由於市場關注明年1月美國總統正式交接權力之前，特朗普政府或會進一步對華施壓。另外，市場觀望MSCI就涉與中國軍方相關的中國企業，於指數去留的最終決定；加上臨近年底，基金買貨意欲不大，預計短期續於26,000點之上反覆。

受惠市場對美國紓困方案的憧憬，金價一度強勁反彈至逼近50天線。不過，據世界黃金協會數據，黃金交易所買賣基金(ETF)流入速度自7月起回落，反映投資者高位買入意欲不大。踏入11月，在市場風險偏好回升的情況下，全球黃金ETF持倉下降107噸，為過去一年以來的首次下降，同時是歷史上第2高的月度淨流出。即使包括11月淨流出的影響，2020年首11個月全球黃金ETF淨流入仍高達916噸，遠高於此前任何一年的年度紀錄。資金由避險資產撤離的趨勢，或會為金價帶來短期壓力，投資者宜採取穩健部署。

然而，2020年主要經濟體大幅舉債對抗疫情衝擊，寬鬆貨幣政策大致仍會持續，金價中線仍向好，投資者宜等待金價調整至1,800美元以下伺機收集黃金資產。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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