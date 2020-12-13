鄺紫珊：東盟國家往績佳 呢個地區前景最看俏？

統計近20年全球主要股市在12月至1月的平均升幅，東盟國家都有不俗漲勢，其中以越南表現最佳，有6.8%，其次為印尼5.4%，至於台灣、菲律賓及巴西都有4%以上升幅。

受新冠肺炎疫情影響，東盟股市於2020年也受到很大壓力，雖然11月東盟國家股市全面上升，其中泰國、新加坡及印尼升幅超過10%，但印尼、菲律賓及泰國今年以來股市表現仍處負數；預期2021年隨着各國開始施打疫苗，經濟可以復甦，屬於經濟循環股可望重啟上升的軌道，加上區域全面經濟夥伴協定(RCEP)簽署將可加速製造業供應鏈轉移東南亞國家，預期有助刺激區域內的循環性行業。

以越南為例，在強勁的基本因素支持下，股市過去3個月升逾10%，從股市交易量、企業財報及匯率走勢等去看，後市仍然可以預期。近年當地發展快速，經濟數據表現突出，尤其出口明顯優於全球平均水平。有研究機構的數據顯示，受疫情影響，今年全球出口預計下跌逾10%，但越南出口有望逆勢增長5%，相信若明年全球經濟大幅回暖，其出口動力將更強勁。

越南股市在今年東盟的主要經濟體中表現最為強勢，股市從8月開始連續升4個月，穩步突破千點，並來到近1年新高，但因當地利率目前已達歷史新低，更凸顯股市的吸引力，有數據顯示，當地民眾開立證券帳戶的數目較去年同期大幅增加，而近月股市的交易量也遠比去年同期提高。

另外，當地企業今年財報表現也相當亮麗，有投資機構預估明年企業財報盈利增長還能上看20%，可見其股市無論從企業基本面及股市活躍度來看都具有推升的動力。積極的投資者可考慮布局越南等單一國家基金，至於相對穩健投資者則可留意東盟的區域型基金，以分散風險。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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