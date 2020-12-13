葉尚志：料恒指中短期處25500至26000點

目前，估計港股仍有回整整理的空間，但在經濟復甦預期信心未失之前，總體穩好發展狀態仍可望保持，恒指中短期承接區見於25,500至26,000點區間。

截至今年6月底止，該集團期內訂單總商品交易額有27.47億元，同期增長1.1倍，平均每日有2.98萬張訂單，平均單價508元，估計整體業務仍處增長期。

事實上，在今年爆發新冠肺炎疫情以來，市民很多生活習慣都因此而出現改變，也對網上購物及商品配送得到更好體驗，相信有利該股價，建議可於11.8元以下逐步趁低收集，目標價14.5元，止蝕位9.8元。

第一上海首席策略師葉尚志

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