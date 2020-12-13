葉尚志：料恒指中短期處25500至26000點
2020年12月13日 09:00
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港股連升2個月後出現回整的傾向，一方面，新舊經濟股的交替輪動，有暫告一段落情況，減弱了早前對股市所帶來的維穩作用，另一方面，被美國納入制裁名單的如中海油(00883)及中移(00941)股價仍在下跌尋底，也對市場氣氛構成影響。
目前，估計港股仍有回整整理的空間，但在經濟復甦預期信心未失之前，總體穩好發展狀態仍可望保持，恒指中短期承接區見於25,500至26,000點區間。
香港電視(01137)在2018年宣布不會繼續申請本地免費電視節目服務牌照後，公司業務就全力往網上購物和商品直銷。集團網上超市於2015年開始成立，經過幾年來的積累營運，已成功轉型至服務本地的網上購物商場。
截至今年6月底止，該集團期內訂單總商品交易額有27.47億元，同期增長1.1倍，平均每日有2.98萬張訂單，平均單價508元，估計整體業務仍處增長期。
事實上，在今年爆發新冠肺炎疫情以來，市民很多生活習慣都因此而出現改變，也對網上購物及商品配送得到更好體驗，相信有利該股價，建議可於11.8元以下逐步趁低收集，目標價14.5元，止蝕位9.8元。
第一上海首席策略師葉尚志
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