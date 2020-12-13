郭家耀：中央注視金融科技監管　短期續利淡相關公司股價

中國銀保監主席郭樹清日前在2020年新加坡金融科技節表示，一些大型科技公司涉足各類金融和科技領域，必須及時精準拆彈，監管部門正研究制定金融數據安全保護條例，未來將關注妨礙新機構進入、不正當收集數據等情況。

中國在金融科技應用的法律規範、風險監管方面仍屬「摸着石頭過河」，未來將在以下5個方面着手應對新挑戰。

1)重視網絡安全問題，中國銀行業務離櫃交易率已達90%以上，對網絡高度依賴。相對傳統風險，網絡風險擴散速度更快、範圍更廣、影響更大；

2)促進更公平的市場競爭，金融科技行業具有「贏者通吃」的特徵，大型科技公司利用數據壟斷優勢，阻礙公平競爭。傳統反壟斷立法聚焦壟斷協議、濫用市場、經營者集中等問題，未能全面規管金融科技行業的新現象；

3)關注新型「大而不能倒」風險，少數科技公司在小額支付市場佔據主導地位，涉及廣大公眾利益，具備重要金融基礎設施的特徵；一些大型科技公司涉足各類金融和科技領域，跨界混業經營。必須關注這些機構風險的複雜性和外溢性，消除新的系統性風險隱患；

4)注視數據權益歸屬風險，需盡快明確各方數據權益，推動完善數據流轉和價格形成機制，充分並公平合理地利用數據價值；

5)加強數據跨境流動國際協調，中國近期提出《全球數據安全倡議》，將堅持發展和安全並重，構建更加開放、公正、非歧視性的營商環境。一些互聯網金融機構通過過度營銷貸款、類信用卡透支等誘導消費；一些科技公司利用市場優勢，過度採集企業和個人數據，嚴重侵犯私隱。監管部門正研究金融數據安全保護條例，構建更加有效的保護機制，防止數據被濫用。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

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