【星期一‧炒啲乜】尚餘半個月博殺 年結前投資邊瓣好？
2020年12月13日 10:00
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12月已將近過了一半，未知大家今年的投資成績如何？綜觀今年市況，很大程度受累於新冠肺炎疫情令全球經濟大幅倒退，面對疫情反覆，雖然各國積極訂購疫苗，但疫苗產出需時，且市場仍對其成效抱有懷疑，後市氣氛仍趨審慎。
美國聯儲局將於本周議息，業界相信該局將維持利率不變，且市場更加關注新一輪援助計劃的進展，以及美國總統特朗普在明年1月卸任前，會再推出何種舉措來搞垮中美關係。另一邊廂，英國首相約翰遜不違言無協議脫歐(即「硬脫歐」)機會很大，以上種種將令全球股市走勢存在更多不確定性。
至於本港，近日新股市場表現亮麗，其中於上周掛牌的京東健康(06618)及泡泡瑪特(09992)首日分別錄得升穿100元大關，以及曾飆1倍的佳績；展望本周上市焦點--中國洗衣液品牌藍月亮(06993)，市傳公開超購逾300倍，有份認購的投資者要注意了，並不妨參考以下專家財經的分析及建議，為投資做好部署。
1、【陳鳳珠：料港股繼續炒股不炒市】
2、【曜熊理財：明年投資求穩為主 邊類基金最可取？】
3、【陳樂怡：金價中線向好 投資者宜候調整收集黃金資產】
4、【鄺紫珊：東協國家往績佳 呢個地區前景最看俏？】
5、【葉尚志：料恒指中短期處25500至26000點】
6、【郭家耀：中央注視金融科技監管 短期續利淡相關公司股價】https://bit.ly/3n6LN3H
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