【星期一‧炒啲乜】尚餘半個月博殺　年結前投資邊瓣好？

12月已將近過了一半，未知大家今年的投資成績如何？綜觀今年市況，很大程度受累於新冠肺炎疫情令全球經濟大幅倒退，面對疫情反覆，雖然各國積極訂購疫苗，但疫苗產出需時，且市場仍對其成效抱有懷疑，後市氣氛仍趨審慎。

美國聯儲局將於本周議息，業界相信該局將維持利率不變，且市場更加關注新一輪援助計劃的進展，以及美國總統特朗普在明年1月卸任前，會再推出何種舉措來搞垮中美關係。另一邊廂，英國首相約翰遜不違言無協議脫歐(即「硬脫歐」)機會很大，以上種種將令全球股市走勢存在更多不確定性。

1、【陳鳳珠：料港股繼續炒股不炒市】

2、【曜熊理財：明年投資求穩為主 邊類基金最可取？】

3、【陳樂怡：金價中線向好 投資者宜候調整收集黃金資產】

4、【鄺紫珊：東協國家往績佳 呢個地區前景最看俏？】

5、【葉尚志：料恒指中短期處25500至26000點】

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