疫下商機！外國巨企拓送貨無人機　面對兩大挑戰

新冠肺炎疫情改變了人們購物模式，推進了無接觸的採購和送貨方式，企業們亦正朝相關方面發展。外媒報道，電商巨擘亞馬遜、 聯合包裹服務公司(UPS)和Google母公司Alphabet創建的無人機部門，均已獲得美國聯邦航空管理局的有限運輸許可，為進一步拓展商業無人機服務鋪路。不過，即使企業的無人機技術成熟，但仍需面對兩大主要問題。

亞馬遜的無人機部門Prime Air正測試30分鐘內交付重達5磅貨物的無人機技術。Alphabet旗下的Wing在維吉尼亞州克里斯琴斯堡(Christiansburg)進行試驗，利用無人機把聯邦快遞、連鎖藥妝商Walgreens及餐廳的貨物與餐飲交到居民手中。UPS子公司Flight Forward和CVS Health Corp.則向美國佛羅里達最大的退休社區居民提供處方藥。

可是，這些公司目前未找出可讓消費者順暢地安坐家中收貨的方式，因為無人機在庭院或私人車道卸貨，對居民和貨物均引發安全問題。

芝加哥科創公司Valqari正在研發解決方案，開發無人機送貨信箱，標榜能收取包含零售包裹、餐點在內的所有類型貨物託運。這款信箱的頂部可當做無人機的起降平台，無人機能啟動信箱的伸縮門，把貨物安全放置於信箱中。Valqari創辦人兼執行長Ryan Walsh說，其願景是無人送貨信箱能安裝在住家屋頂和窗台，或成為集中式信箱的一部分，服務社區或公寓。他希望無人機送貨信箱有日能夠普及，隨處可見。

零售巨擘沃爾瑪則提出另一項可能結合無人機送貨和住宅發展的概念。沃爾瑪已遞交一項專利申請，就是在公寓建築加裝無人機專用貨物滑梯，方便無人機卸貨，讓貨物傳送至輸送帶，再分送至各家的信箱。

報道引述分析指，與使用貨車相比，無人機所需要的人力更少，有助減少交通擁堵和燃料排放問題。惟現時最主要問題是要有無人機交通管制系統，以管理無人飛機並保護空域安全。

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