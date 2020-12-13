財庫局：從三方面推動發展金融科技

財經事務及庫務局局長許正宇出席2020中國(深圳)金融科技全球峰會時表示，深港金融合作是落實粵港澳大灣區規劃的重點方向。今年以來，深港兩地已經實現了交易所買賣基金(ETF)的互掛安排，中央亦支持加快落實在大灣區的「跨境理財通」。他期待香港與深圳建立更緊密聯繫，合作走上一個新台階。

在維持金融市場在疫情下平穩運作方面，科技確實發揮了很大作用。他以保險業為例，疫情令依靠會面的客戶交流及服務變得困難，業界已大量利用線上方案，在維持業務的同時確保滿足監管要求，而監管機構亦有就此提供相應的指引及便利。

他補充，運用金融科技應對疫情是一種短期措施。政府期望化危為機，長遠而言推動整個金融業界擁抱科技，在「新常態」下協助金融市場轉型升級。這方面當局會從多角度入手，在監管、資助及人才三方面推動發展。

在監管範疇，近年來虛擬資產的交易及投資活動愈見活躍，當中包括比特幣。很多虛擬資產以區塊鏈為核心技術，有去中心化及匿名交易的特性。這些特性被部分投資者視為虛擬資產的優點，但同時也為金融監管帶來了挑戰。政府已開始就一個新的發牌制度建議進行公眾諮詢，務求為虛擬資產市場的發展取得監管與發展之間的平衡，為投資者提供更佳保障，促進行業發展。這不單延伸了香港在監管方面的優勢，也讓當局拓展至新的金融科技投資產品。

在資助方面，當局推出了「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃，鼓勵傳統金融機構夥拍初創企業進行概念驗證測試。政府認為在疫情下應大力推動金融科技的創新、測試和應用，做好「媒人」的角色，以確保業界在疫後的新世界中依然保持競爭力。他深信香港的金融土壤肥沃，只要政府與業界深耕細作，攜手合作投入資源，有很大機會可以從小開始培植出成功的概念驗證測試項目，並推而廣之在金融機構廣泛應用。

最後在人才上，許氏稱，早前推出了「抗疫基金金融科技人才計劃」，動用最多1.2億港元推出金融科技「千人計劃」，創造一千個新職位。除了緩解青年人在疫情期間的求職困難，也期待計劃能培養出新一批人才為行業注入充滿創意的新力量。

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