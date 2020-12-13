喜築一房戶減價25萬元 以635萬元轉手

利嘉閣張世傑表示，土瓜灣喜築高層E室，實用面積約334方呎，採一房間隔，望開揚遠景。單位原以660萬元放售，經議價後減價25萬元或約3.8%，最終以635萬元交吉沽出，實用呎價約19,012元。

據悉，原業主於2017年3月，以約573.9萬元購入上述單位，持貨逾3年，現轉手帳面獲利約61.1萬元，物業升值約11%。

張補充，喜築本月至今累錄約兩宗二手成交個案，屋苑現時有約15個單位放售，叫價由630萬元起。

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