周小川：科技促進支付體系現代化及便利跨境支付

內地媒體報道，中國人民銀行前行長周小川表示，科技的發展給很多業務模式帶來了新的機遇和挑戰，支付系統的現代化和數碼貨幣是大家關注的領域。利用當前互聯網技術、移動終端的處理能力，以及雲計算的處理能力，可促進支付體系現代化和跨境支付便利化。

他續稱，過去由於通信設施和計算能力的限制，獲取的信息可能有限，處理的內容也不太多。在通訊能力、信息獲取的能力，以及數據處理的能力大大提升以後，工作量的分布可以調整。這個調整可以在交易的時刻做更多的事情，有可能會使支付更加便利化，特別是跨境支付更加便利化。

他指出，在交易瞬間可以做的一個事情是處理匯率問題，就是在購買的時候，將原有帳戶中某一個幣種的貨幣進行兌換，兌換的量和所要購買的商品或服務正好完全一致。另外，匯率信息可以比以前更方便地獲得，避免金融機構在換匯時假優惠匯率待遇的弊端。另外一個好控制的是交易場景，商戶是有代碼的，因此可以比較清楚地判別是否是經常項目的支付，也可以判斷匯兌的規則是否合規。從這個角度上說，可以將這種情況視為一種智能合約。

周認為，以最簡單的智能合約就是條件語句就是「if-then else」，就是其麼情況下可以或不可以匯兌完成支付，這樣就可進行控制。可以減少事前、事後許多的工作量，在交易瞬間可以通過當代的IT技術加以完成。這比較符合亞洲，特別是新興市場和發展中國家的需要。

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