報告：港指標甲廈售價連瀉17個月　前景未明朗

美聯工商舖資料研究部發表報告，11月份五十大指標甲廈成交量創半年新高，惟售價及租金分別按月再挫2.1%及0.5%，當中甲廈售價更是連跌17個月，累積跌幅近兩成。業界指出，鑑於中港未通關加上疫情持續，甲廈前景仍然未明朗化。

報告指出，雖然五十大甲廈成交量創近半年的新高，但寫字樓租售價續跌，指標甲廈售價按月再跌2.1%，單計今年以來已經累挫近13%；乙廈售價按月更急跌4.1%，今年以來累積下跌近15%。租金跌幅較售價更大，指標甲廈今年首11個月累瀉19%，乙廈租金也回落約9.4%。

按區域劃分，上月甲廈跌幅最大為中環，受中環中心連錄低價成交影響，該區平均呎價按月急跌8.5%，最新呎價約3.66萬元，金鐘按月跌5.6%至2.66萬元。

此外，11月份甲廈空置率繼續上升，中區(包括上環、中環及金鐘)的甲廈空置率高見8.1%，再創2008年金融海嘯後的新高紀錄，東九龍更升至14.7%，屬全港空置最高的主要分區。多個分區的空置率急增，令到整體甲廈空置率升至8.8%。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，雖然政府正式撤回非住宅物業雙倍印花稅，以及疫苗研發傳來好消息，但始終中港兩地仍未正式通關，加上本港新近進入第四波疫情，令到甲廈前景仍然未完全明朗化，部分業主願意擴大議幅，令到上月甲廈交投呈價跌量升。隨着新世界近期拆售長沙灣甲廈新盤項目，若該盤銷情理想，不排除可望帶起沉寂多時的寫字樓市場氣氛。

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