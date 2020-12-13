【多相】客戶落票業主心軟　葵芳閣減至536萬沽

中原許偉業表示，葵涌葵芳閣1座中低層A室，實用面積415方呎，今年7月以565萬元叫價放售，態度頗為強硬，議價空間不大，由於業主身處外地，未能了解香港近期的實際情况，上月出售決心仍然不大，甚至封盤。

但由於疫情關係，市場可供選擇及睇樓的盤源不多，有客戶對單位有興趣並示意會落票，最終業主心軟，減價29萬元，以536萬元成交，呎價12,916元。原業主2017年以400萬元購入單位，持貨3年鬆綁轉售，帳面獲利136萬元。

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