中國經濟：新能源汽車下鄉近4個月　銷量逾18萬輛

新能源汽車下鄉活動歷時4個多月，工業和信息化部裝備工業一司司長羅俊傑透露，據初步統計，新能源汽車下鄉車型近4個月的銷量已經超過18萬輛。

中國汽車工業協會副總工程師許海東表示，農村市場是一個巨大的市場，汽車下鄉活動剛開始車企並不看好，有人認為「國家沒有補貼，下鄉沒有實際意義」，但效果遠好於預期。

多項政策引領下，中國新能源汽車產銷呈現快速增長。1至10月份，中國新能源汽車銷量累計達到90.1萬輛，近3個月銷量分別為10.9萬輛、13.8萬輛和16萬輛，按年增長25.8%、67.7%和104.5%。其中，A級、A0級車型表現優異。

中汽協副秘書長柳燕表示，上汽通用五菱旗下車型在活動期間總銷量已超過10萬輛，宏光MINI EV更是成為國內新能源車型爆款。

工業和信息化部、農業農村部、商務部今年7月聯合下發《關於開展新能源汽車下鄉活動的通知》。此次新能源汽車下鄉活動全部由車企自行讓利優惠。針對新能源汽車下鄉車型，工信部發布了3批目錄，共有24家車企的61款車型參與了此次活動。

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