人民幣或因資金洪流　兌每百港元面臨升至76水平壓力

外國傳媒報道，新冠肺炎肆虐的一年即將過去，人民幣在中國基本面強力支撐之下領漲亞洲貨幣，這勢頭可能還遠未結束。多數市場人士預計，人民幣兌每美元在2021年繼續擴大漲勢，樂觀者甚至預計匯率破6（每百港元兌人民幣處於76水平）。

花旗銀行表示，中國明年將面對的問題將是巨量的、不顧一切的資本流入。洪水就要來了，面對這種史無前例的形勢，貨幣當局做好準備了嗎？一旦形成單邊升值預期，再想鼓勵資金流出將會變得更加困難。該行指出，中國經濟向好，不排除人民幣升破6元大關。

該行預計，人民幣兌每美元明年6月匯率升至6.3元，如果按5月以來的升勢往前推測，到明年底人民幣到6左右、甚至破6，都是有可能的。

渣打銀行預計，明年上半年人民幣兌每美元可能升至6.25元，年底時基準情形下回到6.3元；如果美元非常弱、中國經濟非常好，人民幣才有可能升至6元。最大不確定性是疫情，若海外疫情不受控，生產供應難以恢復，中國出口可能更強，並進一步推升匯率；若人民幣升值令出口訂單明顯減少，央行對升值的容忍程度會降低。

東方匯理認為，6元是非常重要的心理價位和阻力位，從1994年以來人民幣還沒有突破過這關口，一旦突破可能會導致更大幅度的升值。該行預計今年底人民幣兌每美元匯率在6.5元，明年第三季最多升至6.25元，年底為6.35元，基本面將保持強勁是升值主要推動力；中國國內生產總值(GDP)增速更高將吸引直接投資，利差及中國國債納入國際股指將繼續吸引資金流入，貿易順差也將保持在紀錄高位中美關係明年料仍保持緊張，但在多數時間不會惡化；一旦關係重新惡化，人民幣將再度受壓，這有可能在2021年底至2022年發生。

國泰君安證券則稱，若升值預期加速強化，企業結匯意願大幅提升，出口和熱錢流入壓力加大，央行穩匯率的動機就會加強；但預計直接入市大幅買賣外匯的可能性不大，央行更可能通過加大公開市場淨投放、壓縮中美息差等方式，或者通過放鬆跨境資本流出和宏觀審慎政策等，來緩解人民幣升值壓力。

事實上，中國人民銀行和外匯局上周五(11日)將金融機構跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25下調至1。德國商業銀行認為，此舉意在減少資金流入、套利交易和相關的結匯盤，「總的來說，也就是不希望人民幣過快升值了」。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020